Caminhão carregado de madeira tomba em ladeira da Transacreana, em Sena Madureira

Wendel Sousa Piauhy, de 22 anos, faleceu no dia do próprio aniversário após colidir com tronco submerso em racha de bajolas

Um grave acidente envolvendo uma embarcação tirou a vida do jovem Wendel Sousa Piauhy, de 22 anos, na tarde do último domingo (27), na comunidade Santo Amaro, localizada no Seringal Vitória Velha, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. A tragédia aconteceu durante uma corrida informal entre bajolas — pequenas embarcações comuns na região — nas águas do Rio Murú.

Segundo relatos de moradores, Wendel e outros jovens participavam de um “racha” enquanto se dirigiam ao Seringal Conceição, onde ocorreria um torneio de futebol. Durante a disputa, a embarcação conduzida por Wendel colidiu com um tronco submerso. O impacto foi violento e causou ferimentos graves no jovem, que morreu ainda no local. Outros dois ocupantes da bajola ficaram feridos, mas não correm risco de vida.

“Eles vinham pegando ‘profia’ [racha], duas bajolas em alta velocidade. Uma bateu num toco e o rapaz morreu na hora. A cabeça dele partiu com a pancada”, relatou uma moradora, visivelmente abalada.

A tia da vítima contou que o acidente aconteceu a poucos minutos da casa onde moravam. “Meu sobrinho estava pilotando. Eles iam para o campeonato, mas estavam muito perto de casa quando aconteceu. Ele tentou desviar, mas não deu tempo”, disse.

A seca severa que atinge a região nesta época do ano tem dificultado a navegação nos rios Tarauacá e Murú, que apresentam níveis extremamente baixos. Com isso, os ribeirinhos são obrigados a trafegar por canais estreitos e perigosos, cheios de galhos e troncos ocultos sob a água, o que aumenta o risco de acidentes.

O acidente ocorreu justamente no dia do aniversário de Wendel, o que deixou a tragédia ainda mais dolorosa para os familiares. Morador do Seringal Santo Amaro, ele era conhecido por sua alegria, simpatia e paixão pelo futebol, sendo muito querido pela comunidade local.

