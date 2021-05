Vanda Milani diz que ponte sobre o rio Madeira vai alavancar o setor produtivo do Acre

Convidada pelo Palácio do Planalto para participar da solenidade de inauguração da ponte sobre o rio Madeira, no Distrito do Abunã (RO) a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) disse que a obra vai alavancar o setor produtivo do estado.

“Além de ser a realização de um grande sonho, esta obra vai alavancar o setor produtivo do estado do Acre se transformando em um novo corredor de transporte terrestre para saída de grãos das regiões do norte e centro-oeste” destacou a deputada.

A parlamentar fez questão de agradecer o presidente Jair Bolsonaro pelos investimentos. Com R$ 164 milhões a estrutura construída, a ponte sobre o rio Madeira é a segunda maior em água doce no Brasil.

“Através do presidente Jair Bolsonaro nós queremos destacar o esforço de todos para a conclusão desta obra que tem um desafio de engenharia enorme. Os servidores do DNIT mostraram muita competência nos distintos pontos de engenharia e os desafios dessa construção. A última etapa do projeto tem um vão de 460 metros de extensão, é a maior obra estruturante do DNIT na última década”, acrescentou Vanda Milani.

A líder do Solidariedade chegou cedo no distrito do Abunã, andou sobre toda extensão da ponte, fez várias selfies com acreanos que foram em caravanas participar do ato histório. Ela recepcionou junto com autoridades dos estados de Rondônia e Acre a chegada do presidente Jair Bolsonaro.

“As imagens falam mais que qualquer palavra. A chega se emociona em ver tanta alegria no semblante de cada acreano, dos profissionais que dependem dessa ponte diariamente. Estamos de forma estratégica conectados ao sistema rodoviário brasileiro”, concluiu.

