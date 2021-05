“Superado o último gargalo que impedia nosso desenvolvimento”, diz Bocalom sobre ponte do Abunã

“A inauguração da ponte do Abunã é a realização de um sonho”, disse o prefeito

POR EVERTON DAMASCENO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), foi uma das autoridades que participou da inauguração da ponte do Abunã, nesta sexta-feira (7).

Em entrevista o chefe do executivo municipal disse que o “último gargalo” que travava o avanço do Acre foi superado.

“A inauguração da ponte do Abunã é a realização de um sonho. O último gargalo que travava o desenvolvimento do nosso Estado foi superado. Pra mim, é uma comemoração pessoal e como prefeito da cidade de Rio Branco”, destacou.

O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos governadores do Acre e Rondônia, Gladson Cameli e Marcos Rocha, além dos prefeitos dos municípios do Acre e secretários de Estado.

