A deputada federal Vanda Milani comemorou no final da tarde desta quarta-feira (7) a aprovação pela Assembleia Legislativa de um conjunto de leis que modernizou a legislação sanitária animal e vegetal do Estado do Acre. Entre elas, a lei do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI) que tem por objetivo harmonizar e padronizar os procedimentos de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal em todo o Acre.

“Era uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir de agora, as maiores empresas ligadas ao agronegócio poderão ter acesso a novos mercados, agregando valor sobre os produtos, maior segurança alimentar ao consumidor final, saúde pública e desenvolvimento com geração de mais emprego e renda”, disse a deputada.

A parlamentar enalteceu o governo do Acre através do Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF). Lembrou que essa também é uma das prioridades para consolidar o trabalho de tornar o Acre livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento com parecer favorável dado pela OIE.

Francisco Tum, presidente do IDAF reconheceu o trabalho feito pela deputada no processo embrionário da lei junto a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e junto ao Ministério da Agricultura.

“A deputada federal nos ajudou nos encaminhamentos necessários para a construção desse processo junto a PGE e ainda, em audiência marcada por ela com a ministra da agricultura Tereza Cristina em Brasília” reconheceu Tum.

Ainda de acordo Francisco Tum, esse é um grande legado que o governador Gladson Cameli deixa para o agronegócio do Acre.

Comentários