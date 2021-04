A ação policial foi desencadeada pela especializada que detectou durante as investigações que nos endereços constantes nos Bairros Esperança e Rosa Linda funcionava ponto de comercialização de drogas e lavagem de dinheiro.

Além do material apreendido, o que chamou a atenção dos policiais foi várias embalagens com rótulos, as quais, segundo a apuração, seriam usadas para divulgação da droga com oferta especial de promoção: “compre 10 e ganhe um grátis”.

Todo material apreendido durante a ação policial será periciado e juntado ao inquérito policial, o qual posteriormente será encaminhado à justiça.

As investigações continuam, a fim de encontrar demais pessoas envolvidas e já identificadas na investigação policial. O traficante está a disposição da justiça.