De acordo com o Portal da Sesacre. Epitaciolândia é um dos municípios que mais dispensou vacinas no Acre. Para chegar a essa posição do 4ª Colocado no Ranking estadual de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde tem contado com uma equipe de vacinadores que estão fazendo a diferença. Além, dos postos ambulantes instalados em locais estratégicos, as equipes estão fazendo Busca Ativa na zona rural, a fim de vacinar idosos que se encaixam nas faixas etárias do PNI (Plano Nacional de Imunização).

Segundo a Coordenadora do Setor de Imunização, enfermeira Jéssica Morais, informou que para chegar a esse resultado foi preciso muito esforço. “Temos nos dedicado muito para fazer a vacina chegar as pessoas, pois muitos residem em locais de difícil acesso na zona rural, por exemplo, mas, aos poucos estamos conseguindo cumprir com o cronograma do PNI (Programa Nacional de Imunização), as doses que estão chegando, estão sendo aplicadas, disse a Coordenadora.

A População tem reconhecido esse esforço, é o que contou o Sr. Licurgo que mora na zona rural de Epitaciolândia, ele usou o programa Café com Notícias do Jornalista Washington Aquino, para agradecer ao prefeito Sérgio Lopes e toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelo emprenho de levar a vacina até ele e a outras pessoas que moram nos lugares mais distante da área urbana.

Para o prefeito Sérgio Lopes, essa 4ª colocação no ranking é prova que a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, tem se esforçado para fazer a vacina chegar nas pessoas que estão dentro da faixa do PNI.

“Em primeiro lugar queremos agradecer a todos os envolvidos nessa ação, sabemos das dificuldades, mas sabemos da capacidade de todos, a nossa meta é vacinar toda a população, por isso, temos buscado incessantemente ajuda e parceria com o governo do Estado, que não tem medido esforços para a vacinação de todos os acreanos.” Destacou o prefeito.

Durante essa semana a Secretaria de Saúde, através do Setor de Imunização está disponibilizando vacinas contra a covid-19, para pessoas de 60 anos acima, as pessoas que estão dentro da faixa de idade, podem procurar a vacina na UBS José Francisco do Nascimento – Bairro José Hassem, das 08h às 12h e das 14h as 17h, e ainda para outras informações podem procurar a Secretaria Municipal de Saúde.

