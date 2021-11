Vaga ao Senado aparece indefinida na espontânea da Delta/Notícias da Hora, mas na estimulada Jéssica bate todos

Um total de 71,45% não soube responder a pergunta da Delta –Agência de Pesquisa quando questionados, espontaneamente, sobre em qual candidato votar para o Senado em 2022. O percentual mostra a indefinição no campo Senado.

Na pesquisa espontânea, o ex-senador Jorge Viana (PT) aparece com 8,67% das intenções de votos, contra 6,01% da deputada federal Jéssica Sales (MDB). Alan Rick aparece com 4,51%. Márcia Bittar, ex-esposa do senador Marcio Bittar, tem 1,73%, disputando o mesmo percentual com a deputada federal Vanda Milani (SD).

Sanderson Moura (0,35%), Leandro Costa (0,23%). Outro: 0,58%. Brancos e Nulos: 2,89%.

Devido ao arredondamento matemático, pode ter resultados com menos de 100%.

PESQUISA ESTIMULADA

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) vence em todos os cenários propostas pela Delta quanto ao Senado Federal.

No primeiro cenário, quando os pré-candidatos são: Jorge Viana, Marcia Bittar, Alan Rick, Vanda Milani, Mailza Gomes, Sanderson Moura e Leandro Costa, Jéssica Sales aparece com 25,43%. Em segundo vem Jorge Viana, com 20,81%. Alan Rick, 14,80%. Marcia Bittar, 7,51%. Vanda Milani, 4,62% e Mailza Gomes, com 4,39%. Sanderson Moura, 1,73%. Leandro Costa, 0,69%. Brancos e Nulos: 6,82%. Não sabe: 13,18%.

Já no segundo quadro, Jéssica tem 30,17%; Jorge Viana 27,05%; Márcia Bittar, 10,52%; Vanda Milani, 8,09%; Brancos e Nulos: 11,10%. Não sabe responder: 13,06%.

No terceiro cenário, Jorge Viana não aparece. Jéssica Sales tem 34,34%; Márcia Bittar, 14,57%; Mailza Gomes, 4,74%; Vanda Milani, 11,68%. Brancos e Nulos: 17,69%. Não sabe responder: 16,99%.

Em uma quarta perspectiva, quando aparecem apenas Mailza Gomes, Marcia Bittar e Jéssica Sales, a emedebista lidera com 37,11%. Márcia Bittar tem 16,18% e Mailza Gomes, 7,75%. Brancos e Nulos: 20,81%. Não sabe: 18,15%.

A Delta também pesquisou o cenário em que aparece apenas Jéssica Sales, Marcia Bittar e Vanda Milani. Jéssica (35,61%), Bittar (15,72%), Milani (12,37%). Brancos e Nulos: 19,19%. Não sabe responder: 17,11%.

Em um cenário específico, entre Jéssica Sales e Márcia Bittar, a ex-esposa do senador Bittar é derrotada. Tem apenas 18,84% das intenções de votos, contra 40% de Jéssica Sales. Brancos: 22,54%. Não sabe: 18,61%.

REJEIÇÃO

Jorge Viana é o mais rejeitado pelo eleitor, com 20,29%. Em segundo vem Marcia Bittar, com 11,66% e em terceiro, Vanda Milani (10,01%). Alan Rick (8,17%); Mailza Gomes (3,12%); Jéssica Sales (2,20%); Sanderson Moura (8,36%); Leandro Costa (6,70%).

Foram entrevistadas 865 pessoas entre os dias 26 de outubro a 6 de novembro. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com eleitores de 16 anos ou mais da área em estudo.