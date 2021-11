Hamilton dedica vitória em São Paulo a Senna e ao Brasil

Depois da vitória, o piloto britânico ainda mostrou o capacete utilizado especialmente para a etapa de São Paulo, onde também fez questão de homenagear Senna e o Brasil. O troféu erguido neste domingo, no entanto, não é a única lembrança que o piloto britânico levará do final de semana. Isso porque ele sofreu duas punições na fase classificatória, que acarretaram em perda de posições na etapa. Revigorado com o triunfo, ele não escondeu a satisfação pelo resultado.

– Viemos para uma pista na qual perdemos em 2019, antecipamos que faria muito calor mas, por alguma razão, o carro funcionou de forma fantástica. Todo fim de semana eu tento colocar o carro no lugar em que desejamos, só que eles (RBR) estavam muito à frente na última etapa (no México). Fiquei muito surpreso porque estávamos tão perto e quando eu passei Max, eu ainda tinha pneus, então continuei. Foi estranho, não é normal mesmo. Mas estou feliz – disse.

Ao fim do dia, a Federação Internacional de Automobilismo ainda anunciou uma multa em 5 mil euros a Hamilton, o equivalente a R$ 31 mil. O motivo foi por o piloto ter retirado o cinto de segurança na volta que sucedeu a bandeirada na corrida no Autódromo de Interlagos. Apesar dos percalços, certamente o GP deste domingo ficará na memória do piloto britânico que, com um ídolo em comum com os brasileiros, que gritavam “Senna” das arquibancadas, aprendeu a se apaixonar pelos desafios da velocidade.