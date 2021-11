Estudo diz que 24% das acreanas não compartilham dificuldades da gestação

A mais recente pesquisa do portal Trocando Fraldas, especializado em saúde da mulher, 70% das brasileiras não compartilham suas dificuldades de gestação nas redes sociais ou com terceiros.

“O que faz com que as influenciadoras sejam uma fonte de informação, pois mesmo que tenham uma realidade diferente, passam pelos mesmos sintomas e desafios da gravidez. E o melhor de tudo, compartilham isso com todas as suas seguidoras”, diz o portal.

No Acre, 24% das mulheres não compartilham suas dificuldades na gestação. No geral, as mulheres dos 30 aos 34 anos são as que menos compartilham suas dificuldades de gestação, com 82% das entrevistadas.

Já entre os estados, Roraima é o que mais participantes compartilham as dificuldades, com 33% delas.

No Rio de Janeiro, somente 28%. E em São Paulo, 19%.

O Estado com o menor número de mulheres que compartilham suas dificuldades é o Tocantins com 6% das entrevistadas.

O estudo foi feito com mais de 5.000 mulheres entre 11 e 19 de outubro de 2021.

As seguintes questões foram abordadas:

– Você sente que a sua realidade de maternidade é muito diferente da de influenciadoras?

– Você se sente mal ou tem complexo quando compara a sua realidade com a de influenciadoras?

– Você compartilhou ou compartilha as dificuldades da gestação em redes sociais ou com terceiros?

