OMS aponta queda de 4% nas mortes por Covid no mundo

Organização registrou 48 mil óbitos e 3,1 milhões de novos casos na última semana. Europa, em contrapartida, tem taxas em alta

Por Agência EFE

O planeta registrou queda de 4% nas mortes por Covid-19 na última semana, na comparação com a anterior, segundo balanço da OMS (Organização Mundial da Saúde). De acordo com boletim epidemiológico, no mesmo período avaliado, houve alta de 1% nos novos casos de infecção pelo novo coronavírus.

Ao todo, a OMS contabilizou a notificação de 48 mil mortes e 3,1 milhões de positivos nos últimos sete dias, segundo o balanço apresentado em Genebra, na Suíça. A Europa foi a região que mais fugiu do panorama global, o que reforçou a tendência de alta e o alerta dos representantes da OMS, com uma alta de 7% nos casos e de 10% nas mortes na última semana, em comparação com a anterior.

Também houve aumento no contágio na África, em 3%, enquanto a quantidade de mortes sofreu forte queda, em 27%. Desde o início da pandemia da covid-19, o mundo contabilizou quase 250 milhões de positivos para a doença, e mais de 5 milhões de vítimas, de acordo com a OMS.

Os Estados Unidos seguem sendo o país com o registro de mais casos diários por semana, com cerca de 510 mil nos últimos sete dias, como aconteceu ao longo de quase toda a pandemia, com exceção do segundo trimestre deste ano, em que a Índia sofreu forte onda.

Rússia, Reino Unido, Turquia e Alemanha fecham o grupo das cinco nações mais afetadas nos últimos sete dias, sendo que a última apresentou uma forte alta no contágio, com 29%, de acordo com o boletim da OMS.