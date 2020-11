Uma tentativa de ultrapassagem na BR 317 entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, por pouco não caba em tragédia. O episódio teria ocorrido na tarde deste domingo, dia 1º de novembro.

Segundo foi apurado, o motorista do veículo modelo Fiat que estava praticamente com toda uma família dentro, teria acreditado que poderia ultrapassar um caminhão. Este por sua vez percebendo, ou não, que viria um carro modelo VW utilitário no sentido contrário, não teria desacelerado.

Na tentativa de evitar um batida frontal, ambos os motoristas teriam tido a ideia de manobrar para fora da estrada, caso não, o caminhão iria passar por cima. Por um milagre, os dois veículos não colidiram frontalmente, parando colado ao lado de cada um.

Milagrosamente, todos os ocupantes saíram ilesos do incidente, ficando com uma história pra contar na véspera do dia dos finados. O motorista do caminhão teria continuado sua viajem sem parar no local.

Os ocupantes dos veículos não foram identificados e não se sabe ainda, se o caso foi registrado junto à Polícia Rodoviária Federal – PRF.

