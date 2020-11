A prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esporte, realizou no domingo,01, mais uma edição do Desafio Mountain Bike.

A corrida teve duas divisões: 50 km para homens e 34 km para mulheres e contou com a participação de mais de 70 ciclistas.

A Prefeitura de Brasileia foi a idealizadora do evento e contou com a colaboração do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Policia Militar e Corpo de Bombeiros e foi realizada com apoio de comerciantes e empresas locais.

O gerente de esportes de Brasileia, Clebson Venâncio, falou a respeito da atividade esportiva realizada. “Essa é uma iniciativa muito importante para o esporte em Brasileia, em especial para o ciclismo, que junto a prefeitura e os empresários que patrocinaram o evento incentivam cada vez mais atividades físicas. Apesar da pandemia o público esteve presente torcendo e participando da corrida e esperamos poder dar continuidade nos próximos anos”, falou Clebson Venâncio.

