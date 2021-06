Última tentativa de fuga no presídio de Rio Branco teve cão dopado e apagão

Por

A última fuga e tentativa de fuga ocorrida no dia 15 de junho no presídio estadual Francisco D’oliveira Conde, em Rio Branco, será alvo de investigação por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O promotor penal Tales Tranin acaba de solicitar a instauração de sindicância para que sejam apuradas as circunstâncias em que aconteceu a ocorrência na cela 5 do Pavilhão P.

A instauração passa agora pela corregedoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). “Já temos informações de que o cão foi dopado, a luz no momento da fuga acabou, houve um buraco bem grande feito na cela. Queremos saber se houve a omissão, conivência ou ajuda de terceiros nesse evento”, disse o promotor.

Na ocasião, um detento conseguiu fugir e sete tentaram escapar. Destes sete, um foi baleado no abdômen com tiro de fuzil e outro quebrou os dois pés na tentativa de fuga. “O Ministério Público quer saber direitinho tudo que ocorreu nesse dia”, diz Tranin.

Entenda

Por volta das 3h20min da madrugada de terça-feira, dia 15, oito presidiários tentaram fugir da cela 5 do pavilhão ‘P’ do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), situado na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco. Os presos fizeram um buraco na cela e em seguida fizeram uma “teresa” (corda com lençóis) para pular a muralha. Policiais Penais realizaram buscas na área de matagal nas proximidades do presídio na tentativa de recapturar o detento que fugiu, mas sem sucesso.