Segurança realiza agenda de Sensibilização no Alto Acre

ma equipe da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, coordenada pelo Secretário Adjunto, Maurício Pinheiro, percorreu os municípios que compõem a Regional Integrada do Alto Acre, durante os dias 16, 17 e 18 últimos, com a missão de sensibilizar os entes representativos locais a participarem da segunda agenda do Sejusp-Itinerante, prevista para o dia 30 de junho, no município de Brasiléia.

O Sejusp-Itinerante é uma ação de governo, desenvolvida por intermédio da pasta da Segurança Pública, com o objeto de potencializar a responsabilidade integrada de atuação administrativa e operacional das oito Regionais Integradas de Segurança Pública – RISP. A primeira edição aconteceu na 2ª Regional de Rio Branco, no mês de maio.

“Segurança pública não se faz só com a polícia. É dever do estado, direito e responsabilidade de todos. Não podemos avançar nos investimentos, sem essa conversa sincera, olho no olho, com todos os atores envolvidos, para que possamos compartilhar as boas praticas e promover os ajustes necessários”, enfatiza Pinheiro.

O secretário Paulo Cézar dos Santos sintetiza a importância do Sejusp-Itinerante: ”O nosso grande desafio é compreender o nosso tempo, colocar o dedo na ferida e aliar as antigas necessidades as novas tecnologias. Nesse sentido, convidamos os atores do poder público nas suas várias esferas para disseminar o Plano Estadual de Segurança Pública e construir soluções por meio de câmaras temáticas”, explica.

A proposta foi bem recepcionada pelas autoridades convidadas. Em Xapuri, onde ocorreu a primeira parada, destacam-se as presenças do prefeito Ubiracy Machado de Vasconcelos e do juiz da Comarca, Dr. Luís Gustavo Alcade Pinto. Ambos confirmaram a participação no grande evento que ocorrerá em Brasiléia. “É a primeira vez, em anos, que uma equipe da segurança vem ao nosso município ouvir a nossa opinião”, destacou o prefeito.

Acre pela vida

A Delegada de Polícia Civil Márdhia El-Shawwa Pereira, Coordenadora do Programa de Defesa Social Acre pela Vida, acompanhou a equipe da SEJUSP, onde fez uma explanação da importância da integração de todos para o enfrentamento à criminalidade.

“O programa Acre pela Vida é um programa do governo Gladson Cameli, sob a responsabilidade da Sejusp, tendo como norte central o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, e sua finalidade é transversalizar e integrar as políticas de segurança pública e defesa social, com as de outras áreas, de modo a atuar sobre os três níveis de prevenção. Precisamos conhecer os problemas de todas as Regionais de nosso Estado e trazer para o debate a responsabilização de cada um e com a união de todos os Poderes, bem como da sociedade apresentarmos as soluções cabíveis”.

A mesma agenda se repetiu nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, esta última na tríplice fronteira Brasil/Bolívia e Peru. “Iremos em caravana por entender a importância dessa troca de experiências”, disse o prefeito Jerry Correia Marinho.

O juiz da Comarca, Dr. Alex Ferreira Oivane, expôs a equipe algumas praticas integradas que estão fazendo a diferença no município de Assis Brasil e serão levadas ao encontro. Em todas as cidades visitadas, a equipe do Sejusp Itinerante, auxiliada pelas forças locais, percorreu ruas, becos e vielas, fazendo o registro situacional, com vistas a subsidiar o debate do evento principal.

Oficina de sobrevivência

No interior do estado, ao contrário da capital, a edição do Sejusp-Itinerante terá duração de dois dias. O primeiro dia será dedicado à realização de uma Oficina de Sobrevivência Policial, sob a responsabilidade do TC PM Assis, representante da Polícia Militar junto à Secretaria de Segurança Pública, e atual coordenador do Curso Operacional Integrado – COI, com mais de 500 profissionais treinados só no ano de 2020.

O propósito, segundo o TC PM Assis, é oferecer ferramentas necessárias para que o Agente de Segurança Pública possa ampliar sua mentalidade combativa, frente a situações em que seja preciso defender sua integridade física e ou a de terceiros em momento de folga ou fora das Atividades do serviço.

Prevenção da Covid-19

A equipe do Sejusp-Itinerante aproveita a agenda nas Regionais Integradas para levar as delegacias e batalhões a campanha de prevenção ao Covid-19, com a distribuição e afixação de cartazes, contendo orientações importantes a serem adotadas pelos profissionais que estão na linha de frente.