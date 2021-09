Trator esmaga cabine de caminhão com motorista dentro próximo a Assis Brasil

Por volta das 20h10 desta quinta-feira (2), dois veículos com socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão lotado em Epitaciolândia, se deslocaram para a cidade de Assis Brasil para realizar o resgate de pelo menos duas pessoas presas na boleia de um caminhão.

As primeiras informações dão conta que, um caminhão prancha, adaptado para carregar toras de madeiras e outras cargas pesadas, transportava um trator carregador com adesivo do Deracre, conhecido como pá carregadeira muito pesado.

Cerca de 5km da cidade, já a máquina teria deslizado para cima da boleia, onde teria cerca de duas pessoas, informações passadas aos bombeiros incialmente. Várias pessoas estão no local na tentava de ajudar de alguma forma os feridos.

A equipe dos bombeiros se deslocou com equipamentos apropriados para ajudar na retirada de pessoas presas em meio às ferragens, nesse tipo de acidente.

Não foi informado ainda o estado de saúde por enquanto. Vídeos feitos por terceiros mostra ocupantes presos às ferragens com vida.

Mais informações a qualquer momento.