O prefeito Tião Flores assinou na tarde desta segunda-feira dia 09, uma ordem de serviço para a construção de 1.775² metros de calçadas com meio fio, Sarjetas e drenagem e rampa de acesso, a obra no valor de 299.336,03 (Duzentos e noventa e nove mil reais, trezentos e trinta e seis reais e três centavos) será executada na rua Fontinele de Castro no trecho que vai da Mangueira até a Escola Estadual Belo Porvir.

No trecho até a Rua Pará serão construídas calçadas dos dois lados, e, na sequência apenas de um lado devido a geografia do terreno, no ato da assinatura o Prefeito Tião Flores disse que as obras começam de imediato, “Estamos assinando mais uma ordem de serviço para melhorar a infra estrutura de nossa cidade, essa obra e muitas outras obras serão iniciadas nos próximos dias tendo em vista que os convênios firmados através de emendas estão sendo liberados, graças ao empenho de nossos parlamentares Federais, Estaduais e nossos parceiros Vereadores.” Frisou Flores.

O Presidente da Câmara de Vereadores José Antonio (Nego), parabenizou o prefeito Tião Flores por essa obra que vai atender muita gente principalmente os alunos que trafegam por ali. “Queremos parabenizar o prefeito por essa obra que sem sombra de dúvidas vai beneficiar centenas de pessoas que utilizam aquela via para ir para escola ou para suas casas.” Disse o Presidente.

