Fronteira do amor: Casal é flagrado em ato sexual em plena avenida comercial de Brasiléia

Dupla é acusada de assaltar adolescente e funcionário da SANEACRE; um dos suspeitos portava uma escopeta com numeração raspada

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (10), no Bairro Raimundo Chaar, região central de Brasiléia, após serem flagrados praticando assaltos. Um deles foi detido portando uma arma de fogo, tipo espingarda de cano serrado, com numeração raspada e munições, enquanto o outro foi localizado momentos depois, escondido nos fundos de um quintal.

A ação teve início quando um policial militar à paisana solicitou apoio à guarnição de serviço, informando que havia detido um menor suspeito de roubo e armado com uma escopeta. Imediatamente, a equipe do GIRO foi acionada e se dirigiu ao local, onde encontrou o jovem de 15 anos detido e portando a arma de fogo tipo escopeta com uma munição na câmara e outra no bolso. Nas proximidades, também foi encontrado um simulacro de pistola.

De acordo com o policial, a dupla circulava em uma motocicleta sem placa, com sinais identificadores raspados, e demonstrava atitude suspeita. O policial presenciou o momento em que o passageiro da moto, sacou a arma e assaltou uma adolescente de 14 anos, levando seu celular modelo iPhone. O policial iniciou uma perseguição, durante a qual os suspeitos caíram da moto e um foi contido no local, enquanto seu comparsa conseguiu fugir.

Com apoio da guarnição do GIRO, buscas foram feitas nas imediações e o segundo suspeito, de 17 anos, foi localizado em um quintal e apreendido.

Além do roubo contra a adolescente, os dois são acusados de assaltar, na mesma noite, o servidor público Charles de Lima Magalhães, de 52 anos, funcionário da SANEACRE. Ele relatou ter sido abordado de forma violenta por Alan, que o ameaçou com uma arma de fogo e levou seu aparelho celular.

Ambas as vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os menores como autores dos crimes. Os adolescentes, que já possuem histórico de envolvimento em atos infracionais semelhantes, foram apresentados na delegacia de Epitaciolândia com escoriações leves causadas pela queda da motocicleta durante a fuga.

A Polícia também apresentou a arma de fogo, o simulacro e os celulares das vítimas. Somente depois, o policial que estava à paisana, descobriu que a adolescente assaltada era sua sobrinha e que passa bem.

