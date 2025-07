Mulher sofre fraturas após ser atropelada por motociclista que fugiu do local em Brasiléia

Com Marcus José e Kelinton Diogo

A trabalhadora Geane Freitas Teixeira, de 39 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no início da noite deste sábado (12), na Avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia. Geane foi atropelada por uma motocicleta quando deixava uma lanchonete, nas proximidades de onde havia parado para tomar um açaí.

De acordo com informações, a vítima saía em sua moto — modelo Kingo, de placa boliviana — quando foi atingida por outro motociclista, que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, Geane foi arremessada ao solo e sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre – Raimundo Chaar, onde recebeu os atendimentos iniciais.

Segundo funcionários da unidade, Geane integra a equipe de limpeza do hospital, mas estava de folga no momento do acidente. Devido à gravidade das fraturas, a paciente será transferida para Rio Branco, onde deverá passar por cirurgia, assim que for regulada pela Central de Vagas.

Testemunhas informaram que o condutor da motocicleta modelo Honda, responsável pelo atropelamento, fugiu sem prestar socorro à vítima. As autoridades policiais investigam o caso e trabalham para identificar o motociclista e apurar as circunstâncias do acidente.

O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que deve adotar as medidas legais cabíveis.



