Tião Bocalom reforça apoio ao esporte durante visita ao Rio Branco Futebol Clube

A Prefeitura de Rio Branco reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do esporte local durante a visita do prefeito Tião Bocalom ao jogo amistoso entre o Rio Branco Futebol Clube e o Santa Cruz, realizado no fim da tarde desta terça-feira (30), no Estádio O Tonicão

A Prefeitura de Rio Branco reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do esporte local durante a visita do prefeito Tião Bocalom ao jogo amistoso entre o Rio Branco Futebol Clube e o Santa Cruz, realizado no fim da tarde desta terça-feira (30), no Estádio O Tonicão.

O gestor acompanhou a partida entre as duas equipes, que se encontram em fase de preparação para o Campeonato Estadual, com início previsto para o dia 12 de janeiro. Na ocasião, o prefeito destacou a importância do momento vivido pelo clube estrelado e reforçou o apoio da administração municipal.

“Viemos a convite do presidente do clube e do Marcelo Moura para acompanhar a situação do Rio Branco Futebol Clube e demonstrar nosso apoio. Fico muito feliz em ver que o Rio Branco retoma um novo momento, e a Prefeitura está pronta para ajudar o clube a reconstruir e fortalecer a sua bela história”, afirmou Bocalom.

Durante a visita, o prefeito também ressaltou que a Prefeitura de Rio Branco mantém diálogo com a diretoria do clube para viabilizar um projeto estruturante no espaço onde a agremiação está instalada. A iniciativa visa garantir a sustentabilidade econômica do Rio Branco Futebol Clube a longo prazo, assegurando sua permanência como equipe esportiva e como patrimônio histórico do futebol acreano.

“Temos um grande projeto para a área onde está localizado o Rio Branco Futebol Clube. Estamos conversando com a diretoria para realizar um empreendimento que traga sustentabilidade econômica ao clube, garantindo sua continuidade como time e como instituição, beneficiando também a capital”, destacou o gestor.

O presidente eleito do Rio Branco Futebol Clube, Gersson Boaventura, ressaltou a relevância da parceria com o município e reconheceu o apoio da Prefeitura ao esporte local.

“A participação da Prefeitura é gigantesca. O prefeito tem ajudado muito o esporte ao longo do ano e, no próximo Campeonato Estadual, haverá um aporte financeiro que será de grande valia para o clube. Estamos muito satisfeitos com essa parceria”, afirmou.

Com ações concretas e diálogo permanente, a Prefeitura de Rio Branco segue investindo na valorização do esporte como instrumento de inclusão social, desenvolvimento econômico e fortalecimento da identidade cultural da capital acreana.

Relacionado

Comentários