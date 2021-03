O crime teria ocorrido dois dias antes do caso de Lima, no dia 5 de outubro do ano passado.

Por Iryá Rodrigues

Uma mulher de 21 anos foi presa durante cumprimento de mandado judicial suspeita de participação na morte do presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Edvaldo Costa Lima. O crime ocorreu no dia 7 de outubro do ano passado no bairro Cohab, em Mâncio Lima, no interior do Acre.