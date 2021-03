O governador Gladson Cameli (PP) assinou uma carta, em conjunto com outros 16 governadores brasileiros, endereçada aos presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira (PP/AL), e Rodrigo Pacheco (DEM/MG). No documento, Cameli defende o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600.

A informação de que Gladson Cameli aderiu à carta dos governadores foi confirmada pela porta-voz do governo, jornalista Mirla Miranda.

Assinam a carta, além de Gladson, os governadores de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

A proposta do governo até o momento é de que o auxílio pague valores entre R$ 150 a R$ 375 mensais aos beneficiários.

