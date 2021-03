Questionado sobre o fato de ser uma empresa pública, Assis explicou que não há qualquer ilegalidade em prestar serviços particulares.

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) realizou uma obra particular de recuperação asfáltica na entrada da empresa Café Contri. A denúncia chegou à Folha do Acre na manhã de sexta-feira (26) através de um leitor.

Uma fotografia mostra o serviço de recuperação que a empresa pública Emurb, ligada à Prefeitura de Rio Branco, fez para o Café Contri.

A reportagem entrou em contato com o diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, que afirmou que a empresa não cometeu nenhuma irregularidade.

“Somos uma empresa e podemos prestar serviço para quem nos contratar. Eles compraram 3 traços de massa e tínhamos uma equipe perto que fez a aplicação”, diz.

Questionado sobre o fato de ser uma empresa pública, Assis explicou que não há qualquer ilegalidade em prestar serviços particulares.

“E uma empresa pública de direito privado. Podemos fazer contrato de prestação de serviço, objeto de nossa atividade com qualquer setor da sociedade. Eu agora fechei fornecimento de 2 carradas de asfalto com a prefeitura do município de Capixaba”, diz.

