Vem friagem por aí, para alegria dos acreanos, nesta quinta-feira (19), como bem previu o pesquisador Davi Friale.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) confirmou e destacou ainda que a quinta-feira será de tempo variando entre nublado a encoberto e podem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas.

A frente fria de forte intensidade deve chegar entre a tarde e a noite.

“Essa mudança brusca no tempo se dá pela chegada de uma Friagem na região. Essa friagem será de forte intensidade e atingirá o estado entre a tarde e a noite”, disse o órgão

Já Friale, em um vídeo publicado no Instagram do Desacreditados, disse que será a mais intensa onda de frio do ano. “É muito frio”, enfatizou. Segundo ele, as temperaturas na Capital Rio Branco poderão chegar a 10°C com sensação térmica de 5°C.

