Sintomas do TDAH são mais acentuados no período de volta às aulas

Cellera Farma dá algumas dicas de como facilitar à readaptação ao ambiente escolar após o término das férias

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição relacionada ao desenvolvimento neurológico que afeta crianças e pode persistir na vida adulta. Os principais sintomas são desatenção, impulsividade e hiperatividade, e podem ser mais intensos em casos específicos. Mas, uma coisa é certa: não importa o nível de TDAH, é preciso cuidar para que o desempenho na escola não seja prejudicado e apoiar a criança social e emocionalmente. E quanto antes isso for feito, melhor.

Estima-se que o TDAH afete cerca de 3% a 8% das crianças e adolescentes em idade escolar, de acordo com levantamento das Secretarias de Atenção Especializada à Saúde e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. O transtorno pode causar problemas para se concentrar, seguir instruções e completar tarefas. Além disso, comportamentos impulsivos podem levar a conflitos com professores e colegas, prejudicando o aprendizado e a integração social. O suporte adequado, como acompanhamento especializado por profissionais de saúde e da pedagogia, é essencial para minimizar esses impactos.

Esse cuidado se torna ainda mais urgente na volta às aulas, pois a falta de uma rotina bem definida durante as férias pode tornar mais difícil retomar hábitos escolares, como cumprir horários, concentrar-se nas aulas e gerenciar tarefas. A mudança na volta às aulas, muitas vezes, aumenta o sentimento de frustração e sobrecarga emocional, dificultando a adaptação. “O retorno à escola representa um período crítico para crianças com TDAH, exigindo atenção especial para garantir uma adaptação saudável e produtiva”, diz Marcos Cataldo, Gerente Médico da Cellera Farma.

Além disso, o especialista ressalta a importância dos pais e profissionais de saúde ficarem atentos à composição dos produtos utilizados no tratamento e no dia a dia das crianças. “Embora o vermelho Allura AC seja amplamente utilizado e aprovado por órgãos regulatórios, é essencial que consumidores e profissionais da saúde estejam cientes dos potenciais riscos associados ao seu consumo, especialmente em populações sensíveis, como crianças. A leitura atenta dos rótulos dos alimentos e a moderação no consumo de produtos que contenham esse corante são medidas recomendadas para minimizar possíveis efeitos adversos.”

A Cellera Farma reforça seu compromisso com a segurança dos pacientes e não utiliza esse corante em nenhum de seus produtos.

Como identificar sinais e o que fazer?

No início do ano escolar, crianças com TDAH podem apresentar sinais de dificuldade como desatenção frequente, esquecer materiais ou tarefas, resistência em cumprir horários e comportamento impulsivo ou ansioso. Mudanças de humor, frustração ao realizar tarefas e dificuldade em seguir regras na sala de aula também são comuns.

O suporte adequado, como estratégias para organizar a rotina, reforço positivo e a colaboração entre família e escola, são cruciais nesse período, para estabelecer uma transição mais tranquila e produtiva. A adaptação ao ambiente escolar pode ser desafiadora, mas algumas estratégias simples podem fazer toda a diferença:

– Estabeleça uma rotina consistente:

Defina horários fixos para estudar, brincar e descansar.

– Organize os materiais escolares:

Utilize listas de verificação e etiquetas para facilitar a organização.

Incentive o uso de agendas ou planners para acompanhar tarefas e compromissos.

– Crie um ambiente tranquilo para estudos:

Escolha um local livre de distrações para a realização das atividades escolares.

– Reforce conquistas:

Elogie os esforços e comemore até as pequenas vitórias para motivar a criança.

– Mantenha comunicação com a escola:

Dialogue regularmente com professores e a equipe escolar para monitorar o progresso e ajustar estratégias quando necessário.

É fundamental que crianças com TDAH recebam acompanhamento de profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras. A psicoterapia, por exemplo, pode ensinar habilidades específicas para gerenciar o comportamento e transformar padrões de pensamento negativos em positivos, ajudando na adaptação escolar e no desenvolvimento de habilidades sociais. Esse trabalho conta com o apoio de medicamentos que melhoram a atenção e reduzem a impulsividade e a hiperatividade. “Existem no mercado alternativas de tratamento farmacológico com tecnologia de liberação prolongada, permitindo controle dos sintomas ao longo do dia, com uma dose única diária, facilitando a adesão ao tratamento. Esse é um grande diferencial”, afirma Marcos Cataldo, Gerente Médico da Cellera Farma.

A Cellera Farma oferece em seu site vasto material voltado para apoiar famílias após o diagnóstico de TDAH. Esses recursos são projetados para fornecer informações práticas e orientações essenciais para pais e responsáveis, ajudando a entender melhor o transtorno e a lidar com os desafios do dia a dia. Entre os materiais disponíveis, destaca-se a cartilha “Orientações para a família após o diagnóstico de TDAH”. Para acessar esse conteúdo, basta visitar o site da Cellera Farma por meio do seguinte link: Orientações para a família após o diagnóstico de TDAH – Cellera Farma.

Sobre a Cellera

A Cellera Farma se consolida como uma referência no setor farmacêutico brasileiro, com mais de 500 colaboradores divididos entre as unidades de São Paulo e Indaiatuba. Fundada em maio de 2017, a empresa nasceu da aquisição da Delta Farmacêutica e ativos da Valeant, com o investimento da Principia Capital Partners em parceria com Omilton Visconde Jr. Desde então, tem se destacado por um modelo de negócios inovador, focado na promoção e distribuição de marcas consolidadas, resultando em rápido crescimento e fortalecimento no mercado farmacêutico.

A empresa ampliou sua atuação com aquisições estratégicas, como Pamelor (Novartis) e Benerva (Bayer), além do licenciamento do probiótico Culturelle. Além disso, parcerias com grandes nomes, como Janssen, Sanofi e Servier, permitiram dobrar o tamanho da operação e expandir o portfólio.

Mais informações:

www.cellerafarma.com.br

