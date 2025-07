Serviço emergencial 190 está temporariamente fora do ar

Assermurb e Preventório disputam neste sábado, 26, a partir das 15h20, no Florestinha, a primeira semifinal do segundo turno do Campeonato Estadual Feminino Sub-18.

Os dois times se enfrentaram na fase de classificação e a Assermurb goleou por 6 a 2.

Pode ter desfalques

A técnica Flávia Fernandes pode ter cinco desfalques no confronto eliminatório. As zagueiras Taty e Vitória, a lateral Áurea e as atacantes Quésia e Bruna. As atletas serão avaliadas para saber se jogam ou não.

