Indo na contramão da falta de políticas públicas para as mulheres no Acre, garantindo espaços para que as mulheres possam ter voz e vez a Prefeitura de Brasileia em parceria com o Coletivo as Bocudas tem realizado no município varias ações importantes para a execução e fortalecimento das Politicas Públicas para as Mulheres em Brasileia.

A atual gestora, Fernanda Hassem, tem desenvolvido um grande trabalho de conscientização e empoderamento feminino em Brasileia juntamente com as Bocudas. Na noite de sexta-feira (6), foi realizado Centro Cultural Sebastião Dantas o show Mulheres que Brilham que há 3 anos está sendo realizado. O evento contou com a participação de donas de casa, mães, jovens, funcionárias públicas, empresárias e artistas locais.

Para a Prefeita Fernanda Hassem a valorização feminina já devia ser feita há muito tempo, que infelizmente devido ao modelo de sociedade patriarcal que foi imposta todas as conquistas femininas foram foi através de muitas lutas. “A noite de hoje foi linda, a prefeitura pode homenagear tantas mulheres que escreveram a historia de Brasileia cada uma dentro da sua área a exemplo das vendedoras ambulantes, professoras, donas de casas e médicas. Sinto-me muito honrada em poder compartilhar e homenagear pessoas tão importantes e queridas que representam tão bem o que é ser mulher, mãe, trabalhadora, gestora e líder”, destacou Fernanda Hassem.

A recepção do evento ficou sob a responsabilidade dos servidores municipais, que distribuíram brindes todos que estavam na plateia. O show, mulheres que brilham, teve a participação de vários talentos femininos que cantaram e encantaram os convidados com diversas músicas em homenagem as mulheres.

Uma das homenageadas da noite, Maria Herculano de 67 anos, falou da emoção em ser homenageada no evento. “Eu estou muito emocionada e grata pela ação que a prefeita Fernanda Hassem está realizando, reconhecendo a importância de nós mulheres que tanto contribuímos para o desenvolvimento da cidade. Obrigado!”, falou Maria Herculano.

As atividades da prefeitura em alusão ao dia da mulher seguem sendo executadas durante todo o final de semana.

