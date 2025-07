Bombeiros do Alto Acre evitam que fogo de caminhão boiadeiro avance em campos de fazendas na BR-317

Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão de Epitaciolândia evitou que um incêndio de grandes proporções se espalhasse por pastagens próximas ao km 52 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na manhã desta quinta-feira (24). O fogo começou após um caminhão boiadeiro — vindo do estado do Mato Grosso — sofrer um princípio de incêndio no cavalo mecânico enquanto se deslocava para buscar gado no km 59 da rodovia.

Segundo relatos do motorista, ao notar as chamas, que teriam começado no motor, ele tentou conter o fogo, mas as labaredas se espalharam rapidamente, consumindo toda a cabine. A carreta, entretanto, teve cerca de 90% da estrutura preservada graças à intervenção dos bombeiros, que foram acionados e se deslocaram mesmo diante da distância.

O calor intenso e a vegetação seca típica do verão amazônico favoreceram a propagação das chamas, que chegaram a atingir áreas de pasto de duas fazendas vizinhas. Com apoio de moradores da região, os militares conseguiram conter o fogo antes que se alastrasse ainda mais.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O motorista informou que apenas o cavalo mecânico possuía seguro, enquanto a carroceria — em sua maioria salva — não estava coberta por apólice. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

