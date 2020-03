A Polícia Militar do Acre prendeu duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, portando droga dentro do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, neste sábado (7).

Segundo informações da polícia, uma guarnição da PM fez a ronda dentro do campus e durante abordagem a duas pessoas foi encontrada uma quantidade de entorpecentes com os homens.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos pela guarnição comandada pelo sargento Paz até a Delegacia de Flagrantes onde estarão à disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, um dos presos estava em regime monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica.

Comentários