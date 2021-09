Setembro Amarelo: Justiça do Trabalho de RO e AC promove Roda de Conversa e palestras sobre prevenção ao suicídio

Neste mês dedicado à Campanha de Prevenção ao Suicídio no Brasil, o Setembro Amarelo terá um foco especial na Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre com eventos telepresenciais alusivos ao tema a serem promovidos pela Coordenadoria de Assistência à Saúde (CAS), com o apoio da Escola Judicial e da Comissão Regional do Trabalho Seguro.

A programação inicia no próximo dia 9 para o público interno, das 10h às 12h (horário de RO) e 9h às 11h (horário do AC), com uma Roda de Conversa, como pré-evento, com o tema “Como lidar com a perda de entes queridos”. Os servidores do CAS, Tais Fusinato e Luiz Guimarães, atuarão como facilitadores.

Já no dia 10, data em que se celebra o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a partir das 9h30 (horário de RO) e 8h30 (horário do AC), acontece o evento principal com as palestras dos psicólogos Leonardo Abrahão e Maria Helena Pereira Franco, falando sobre prevenção, luto e promoção de saúde mental.

A primeira palestra será de Leonardo com o tema “Prevenção ao suicídio tem jeito sim: mas você precisa saber o que fazer!”, que encerra às 11h30 (horário de RO) e 10h30 (horário do AC). No segundo momento, das 14h às 15h (horário de RO) e das 13h às 14h (horário do AC), a psicóloga Maria Helena falará especificamente sobre “O Setembro Amarelo, a família em risco e o luto por essa perda”.

Todos os eventos serão transmitidos para o público em geral no canal da Escola Judicial no YouTube.

Segundo o CAS, o objetivo das discussões é oferecer conhecimento sobre os fatores de risco e de proteção no que se refere à prevenção do suicídio, estimular o debate sobre o tema, promover autoconsciência e autoconhecimento e reforçar, na cultura organizacional, o desenvolvimento de vínculos de apoio, empáticos com o sofrimento do outro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a taxa de mortes por suicídio anual é de aproximadamente 800 mil mortes, superando a taxa de diversas outras doenças e agravos à saúde. Além disso, pesquisas na área da saúde mental evidenciam que o principal fator de risco para o suicídio é o adoecimento psicológico, ressaltando a importância do tratamento psicológico e psiquiátrico e do debate aberto e informativo sobre o tema.