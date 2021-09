No 7 de Setembro, Nicolau Júnior destaca a luta do povo acreano para ser brasileiro

Convidado a falar nas festividades do 7 de Setembro, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, destacou a união do povo brasileiro e lembrou que o Acre foi o único estado do país que lutou para ser brasileiro.

“Este é um momento em que precisamos fortalecer a união do povo brasileiro. Tenho orgulho de ser acreano, de um estado que foi o único que lutou para ser do Brasil. Nosso povo é um povo aguerrido, trabalhador e vamos continuar firmes na Assembleia unidos pelo povo acreano e pelo povo brasileiro”, disse Nicolau.



O presidente da Aleac fez questão de ressaltar as instituições presentes como o Governo do Acre, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público do Estado do Acre, Prefeitura de Rio Branco, Câmara de Vereadores e demais deputados presentes, lembrando que a união e respeito pelo papel de cada instituição tem sido decisivo para o sucesso das políticas públicas no Acre.

Em seu pronunciamento, a luta acreana também foi lembrada pelo governador Gladson Cameli. “Um bom dia especial aos acreanos e acreanas que lutaram para ser brasileiros. Neste dia 7 de setembro é importante que a independência significa liberdade e liberdade significa responsabilidade. Só podemos ser livres se tivermos responsabilidade pelos seus atos”, afirmou Cameli.