Servidores estaduais já podem emitir a Cédula C em seu acesso do contracheque

Os servidores públicos estaduais do Acre já podem acessar e emitir a Cédula C (comprovante anual de rendimentos) por meio do Portal do Contracheque. O documento reúne as informações necessárias para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, referente ao ano-base 2025.

A Cédula C apresenta dados como rendimentos tributáveis, contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte e valores referentes ao 13º salário. Essas informações são utilizadas pelos contribuintes na declaração anual à Receita Federal.

Para emitir o documento, o servidor deve acessar o Portal do Contracheque utilizando CPF e senha. Na página inicial do sistema, basta localizar a opção referente à Receita Federal e selecionar a alternativa para visualizar ou imprimir a Cédula C.

De acordo com o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, a disponibilização do documento no portal facilita o acesso dos servidores às informações necessárias para a declaração.

“O servidor pode acessar o Portal do Contracheque e emitir a Cédula C de forma rápida. O sistema reúne os dados de rendimentos do ano-base e permite que o documento seja consultado ou impresso sempre que necessário”, explica.

A orientação é que os servidores verifiquem atentamente os dados informados no documento e mantenham o comprovante salvo para utilização durante o processo de declaração.

Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o servidor pode procurar o setor de Recursos Humanos do órgão onde está lotado para obter orientação.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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