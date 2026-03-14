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Município articula apoio federal para realização do 2º Campeonato Internacional de Pesca Embarcada
Secretários municipais se reuniram com representantes da Superintendência da Pesca para discutir parcerias, logística e fortalecimento do evento esportivo
Representantes da gestão municipal estiveram reunidos nesta sexta-feira (13) na Superintendência Federal da Pesca para tratar da organização do 2º Campeonato Internacional de Pesca Embarcada.
Participaram do encontro os secretários municipais de Agricultura, Cultura e Comunicação, além do gerente de Esportes. Durante a reunião, foram discutidos pontos importantes para a realização do evento, como apoio institucional, logística e possíveis parcerias para fortalecer a competição.
A proposta do campeonato é incentivar a prática da pesca esportiva, promover o turismo e valorizar os recursos naturais da região. A expectativa também é ampliar a integração entre participantes, visitantes e a comunidade local.
Segundo os organizadores, o evento deve reunir pescadores e entusiastas da pesca esportiva de diversas localidades, inclusive de outros países, consolidando o campeonato como um importante atrativo turístico e esportivo para o município.
A expectativa é que a competição contribua para movimentar a economia local, fortalecendo o turismo e destacando o potencial natural da região.
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Prefeitura de Assis Brasil fortalece parceria para levar moradia digna às famílias do campo
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio das secretarias municipais de Planejamento e de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), realizou uma reunião estratégica voltada ao atendimento das famílias do Projeto de Assentamento (P.A.) Santa Quitéria. O encontro teve como principal objetivo ampliar o acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida Rural, iniciativa desenvolvida em cooperação com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal para garantir moradia digna às famílias que vivem e produzem no campo.
Durante a atividade, as equipes técnicas das secretarias municipais e da SEHURB orientaram os moradores sobre a organização da documentação necessária e os critérios para participação no programa. A ação também serviu para esclarecer dúvidas e fortalecer o diálogo com a comunidade, facilitando o acesso das famílias rurais às políticas públicas habitacionais.
A parceria entre as secretarias municipais de Planejamento e Agricultura foi fundamental para identificar as principais demandas da região e organizar o processo de atendimento aos produtores rurais do assentamento.
O secretário da SEHURB, Egleuson Santiago, destacou que o trabalho conjunto com a Prefeitura de Assis Brasil é essencial para que os benefícios habitacionais cheguem com mais rapidez a quem mais precisa. Segundo ele, a cooperação entre Estado e município fortalece as ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população rural.
A gestão municipal reafirma seu compromisso em ampliar o acesso à moradia e à infraestrutura, levando dignidade e melhores condições de vida para as famílias do campo e fortalecendo o desenvolvimento rural no município.
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Servidores estaduais já podem emitir a Cédula C em seu acesso do contracheque
Os servidores públicos estaduais do Acre já podem acessar e emitir a Cédula C (comprovante anual de rendimentos) por meio do Portal do Contracheque. O documento reúne as informações necessárias para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, referente ao ano-base 2025.
A Cédula C apresenta dados como rendimentos tributáveis, contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte e valores referentes ao 13º salário. Essas informações são utilizadas pelos contribuintes na declaração anual à Receita Federal.
Para emitir o documento, o servidor deve acessar o Portal do Contracheque utilizando CPF e senha. Na página inicial do sistema, basta localizar a opção referente à Receita Federal e selecionar a alternativa para visualizar ou imprimir a Cédula C.
De acordo com o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, a disponibilização do documento no portal facilita o acesso dos servidores às informações necessárias para a declaração.
“O servidor pode acessar o Portal do Contracheque e emitir a Cédula C de forma rápida. O sistema reúne os dados de rendimentos do ano-base e permite que o documento seja consultado ou impresso sempre que necessário”, explica.
A orientação é que os servidores verifiquem atentamente os dados informados no documento e mantenham o comprovante salvo para utilização durante o processo de declaração.
Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o servidor pode procurar o setor de Recursos Humanos do órgão onde está lotado para obter orientação.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeito Jerry Correia recebe vice-governadora, deputados e secretários de Estado durante agenda de investimentos em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu nesta sexta-feira (13) importantes autoridades do Governo do Estado do Acre para uma agenda institucional voltada ao fortalecimento de investimentos e ações no município. A programação aconteceu na Escola de Ensino Fundamental e Médio Iris Célia Cabanellas Zannini e reuniu lideranças políticas, estudantes e a comunidade local.
Estiveram presentes a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, as deputadas Socorro Neri e Antônia Lúcia, além de secretários de Estado, entre eles representantes da Secretaria de Habitação e Urbanismo (SEHURB), da Secretaria de Educação (SEE) e da Secretaria dos Povos Indígenas (SEPI).
Durante a agenda foram realizadas assinaturas de contratos e ordens de serviço que irão beneficiar diretamente o município, incluindo ações na área de habitação, manutenção e melhorias em escolas estaduais, além da revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais do município em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil.
Também foram entregues kits escolares para os alunos, reforçando o compromisso com a educação e o apoio aos estudantes da rede pública.
Outro destaque da programação foi a assinatura da ordem de serviço para a construção de poços na Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, uma ação importante que irá fortalecer o acesso à água para as comunidades indígenas da região.
A agenda contou ainda com a presença da secretária dos Povos Indígenas, autoridades estaduais, lideranças locais, além da participação da população, professores e alunos que acompanharam o momento.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado para garantir investimentos e melhorias para o município.
A visita das autoridades reforça o compromisso com o desenvolvimento de Assis Brasil, promovendo avanços nas áreas de educação, infraestrutura e qualidade de vida para a população.
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