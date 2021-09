Servidores do Iapen recebem mensagens cantadas de exaltação à vida

Pelos corredores dos presídios e da sede administrativa do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) vozes ecoam em direção aos servidores. Acompanhadas de instrumentos musicais, exaltam a vida e a capacidade do ser humano em vencer os obstáculos.

No mês destinado à prevenção ao suicídio, o Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp) do Iapen promove mensagens cantadas e incentiva os profissionais a buscarem ajuda e agir com empatia com os colegas de trabalho, diante dos conflitos da vida.

“Toda pedra no caminho você pode retirar”, “eu quero ser curado e ajudar curar também”, “dias melhores pra sempre” e “é preciso saber viver” são trechos das músicas cantadas durante as mensagens.

A coordenadora do Nasp, Adriana Maia, destaca que é preciso olhar as pessoas como nunca se olhou, com empatia, acolhimento para a dor do outro e para a felicidade do outro. “O que nós queremos é trazer alegria. Música traz alegria, une, traz uma mensagem que toca os nossos corações”, afirma.

Ao se dirigir aos servidores, ela ressaltou que uma palavra amiga, um aperto de mão e um bom dia também salvam vidas. “Nós nunca vamos conseguir mensurar a dor do outro, porque nós nunca vamos ser capazes de senti-la na mesma dimensão. Porém, nós somos capazes de compreender essa dor”, disse.

Para o diretor de Planejamento do Iapen, Leonardo Salomão, é preciso ter alegria e amor para lidar com os desafios que são impostos pela rotina de trabalho dos servidores da instituição. “Que esse sentimento de hoje se estenda aos lares de cada um de nós, às famílias, aos filhos, aos pais e a todas as pessoas”, concluiu.