Campo Grande e PSC vencem no Campeonato Estadual Sub-17

Duas partidas movimentaram nessa quarta, 23, no ginásio do Sesc, a primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal Masculino Sub- 17. O Campo Grande derrotou o Castello por 5 a 1 e confirmou a classificação para as quartas de final. O PSC, classificado, venceu o João Eduardo por 5 a 3 e manteve a liderança do grupo A com 15 pontos.

Jogo paralisado

O Rio Branco vencia o Villa por 4 a 3 aos 10 minutos do segundo tempo quando a partida do Campeonato Estadual Sub-20, no masculino, foi paralisada. Um atleta do Villa passou mal e uma ambulância do SAMU foi chamada para realizar o atendimento. Os dirigentes e técnicos decidiram não terminar o jogo.

Sub-20 feminino

No confronto isolado do Campeonato Estadual Sub-20, no feminino, o Café com Leite/Porto Acre derrotou o Villa por 3 a 1.

