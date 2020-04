Mulher teve contato com uma pessoa que chegou em Cruzeiro do Sul de táxi. Taxista morreu em Porto Velho com coronavírus.

Por Aline Nascimento

Uma servidora da maternidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (30). A mulher não estava afastada do trabalho e não era monitorada pelas equipes de saúde da cidade. Segundo a prefeitura, ela teve contato com passageiros de um taxista que morreu com a doença em Porto Velho no começo deste mês.

Em Cruzeiro do Sul, embora a prefeitura afirme ter oito casos. O boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre), desta quinta-feira (30), oficializou apenas cinco. O desta servidora não consta no boletim, mas a informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro. O sétima caso, que também não aparece no boletim da Sesacre, é de uma senhora de 50 anos que chegou recentemente de Manaus. Após apresentar sintomas, a filha a levou para fazer exames. Sem isolamento O prefeito da cidade explicou que a servidora da maternidade teve contato com uma pessoa que chegou na cidade recentemente em um táxi que saiu de Rio Branco. O motorista desse táxi era de Porto Velho e morreu vítima de Covid-19. A preocupação agora é porque a mulher não estava em isolamento. “Estava trabalhando na maternidade, não estava em isolamento, estamos avisando toda maternidade e a equipe. Temos que fazer urgente testes nos servidores. Peço ao governo que faça teste na maternidade para bloquear o vírus. Pode ter passado para os demais servidores e pacientes também. Não sabia, não teve culpa, não sabia da situação”, lamentou Cordeiro.

A reportagem tentou contato com a direção da maternidade, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Ainda segundo o prefeito, o taxista levou um grupo de pessoas para Cruzeiro do Sul. Essas pessoas são dos estados do Amazonas e Rondônia. Há três dias, a servidora da maternidade sentiu sintomas do coronavírus e foi fazer o exame médico.

“Ela, infelizmente, não passou para nós com quem teve contato. Não percebeu essa situação que teve contato com a pessoa que veio de fora. Pra mim, foi o caso mais grave, não estávamos monitorando e estava trabalhando na maternidade. A preocupação agora com o tanto de servidores que tem ali dentro”, frisou.

Morte de idoso de 103 anos

O prefeito acrescentou que a servidora pública mora em uma casa com cinco pessoas, sendo uma delas, a mãe que tem 98 anos. Além disso, um idoso de 103 anos, que também morava na casa, faleceu de insuficiência respiratória semana passada.

“Nossa equipe está lá cuidando disso e o que nos deixa também de orelha em pé é que no dia 13 de abril dentro dessa casa faleceu um senhor de 103 anos de insuficiência respiratória. Não podemos confirmar se morreu de coronavírus, mas tudo indica [que sim]”, contou.

Uso de máscara

Cordeiro falou que estava organizando a volta do comércio para semana que vem. Porém, com a confirmação de mais dois casos de Covid-19 na cidade, vai prorrogar o decreto que suspende as atividades comerciais e determinar o uso de máscaras.

“Estamos monitorando com quem teve contato no trabalho. Não vamos flexibilizar o decreto com essa situação, agora é prorrogar por mais 14 dias, a contar de segunda-feira [4], e ainda vamos colocar que seja obrigatório o uso da máscara e aplicar multa para quem não usar máscara e não ajudar”, determinou.

