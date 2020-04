Um homem de 28 anos foi detido e levado para a delegacia de Brasiléia na madrugada desta quinta-feira, dia 30, por volta das 1h10, quando se envolveu em um pequeno acidente envolvendo o veículo que dirigia e se chocou contra um caminhão que estava estacionado na Avenida Manoel Marinho Montes, sentido bairro Alberto Castro, na parte alta da cidade.

Foi quando uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão chegou no local e percebeu que dentro da caminhonete estava o homem em visível estado de embriagues e ao seu lado no banco, um revólver modelo Magno 357, calibre 38 municiado, além de uma soma de R$ 15.250,00 reais e mais B$ 750 bolivianos.

O mesmo tentou justificar que estaria circulando armado para se proteger da criminalidade. Em uma revista de rotina, encontraram uma garrafa de bebida dentro do veículo e o mesmo ainda teria tentado dar uma ‘carteirada’ nos policiais, dizendo ser trabalhador do abatedouro de aves e suínos localizada no Município.

Diante do delito de porte ilegal de arma e dirigir embriagado, o mesmo foi conduzido para a delegacia de Brasiléia, ficando à disposição do delegado plantonista que iria analisar seu caso.

O homem se recusou a fazer o teste do hetilômetro (bafômetro).

Comentários