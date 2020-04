rondoniagora.com

A técnica de enfermagem Sirlei Fátima Roman Castoli, 59 anos, morreu na madrugada de quarta-feira (29), após ficar gravemente ferida durante um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão, no Km 500, da BR-364, no município de Ariquemes.

Segundo informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão seguia na BR-364 quando reduziu a velocidade do veículo por conta dos buracos na pista.

O motorista da ambulância, que seguia logo atrás do veículo pesado, ainda tentou frear, mas acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com a forte batida, o motorista da ambulância ficou preso às ferragens. Já a técnica de enfermagem, que estava dormindo na maca da ambulância, sofreu traumatismo craniano.

Rapidamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou as vítimas do veículo. Uma outra equipe do Samu socorreu as vítimas em estado grave para o hospital da região.

As duas vítimas chegaram com vida no hospital, mas Sirlei não resistiu aos ferimentos e morreu.

