Sequestro de mãe e filha após roubo de Hilux mobiliza cidade e PM de folga consegue interceptar veículo em Porto Velho

No interior da caminhonete foi encontrado um celular e, na tela de proteção do aparelho, havia a foto de um homem, que depois foi confirmado pelos policiai como sendo o suspeito do roubo. A foto do suspeito foi publicada em grupos de WhatsApp na tentativa de localizá-lo.

Enquanto isso, o policial de folga esperou alguns instantes para ver se as vítimas desciam da caminhonete, caso estivessem lá dentro, mas ninguém desceu. Ele decidiu se aproximar, com cautela, e constatou que o veículo estava vazio.

A esposa do policial ouviu os disparo, manobrou o carro e saiu do local. Instante depois, ela encontrou uma guarnição de PM e informou sobre a troca de tiros entre seu marido e o suspeito do roubo.

Em alta velocidade, o criminoso que conduzia a caminhonete perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore na calçada.

Diante da confirmação, o agente de folga fez o contato com um terceiro policial, de plantão no grupo “Tático”.

Inicialmente não foi possível ver a placa, e então o policial pediu para a esposa acelerar o carro e chegar mais perto da caminhonete. O PM então conseguiu confirmar que se tratava do mesmo veículo roubado com mãe e filha.

No caminho, o policial também passou na casa de um amigo PM, que também os acompanhou na busca por mãe e filha. Enquanto, trafegavam pelas ruas do bairro Monte Sinai, na rua Genebra, o policial de folga viu a possível caminhonete roubada.

Após saber pelo WhatsApp que uma mãe e uma criança tinham sido levadas por criminosos, um policial militar de folga ficou comovido e chamou a esposa para dar uma volta de carro, no bairro, no intuito de ver alguma movimentação suspeita ou se encontrava a Hilux roubada.

A polícia então soube do assalto com desaparecimento de vítimas e os familiares, utilizando a internet, começaram a pedir ajuda para localizar mãe e filha.

Os suspeitos, armados, não permitiram que a motorista descesse do veículo e fugiram levando a mãe e bebê. Logo depois do roubo, um dos criminosos ligou para o esposo da vítima e pediu R$ 8 mil de resgate.

Em contato com a mulher, no endereço informado pelo Ciop, a vítima disse aos policiais que por volta das 19h45 foi deixar a bebê na casa da nora. Nesse momento ela foi surpreendida por dois homens armados.

Sob ameaça e com medo de que os suspeitos fizessem algo “ruim” para a criança de 1 ano, ela se manteve calma, e eles então levaram as duas dentro da caminhonete.

A vítima disse aos policiais que, durante o percurso, ela ouviu que os suspeitos estavam em deslocamento para o Residencial Orgulho do Madeira para pegar outro homem, onde este levaria a caminhonete da vítima para Guajará-Mirim. Porém, não tiveram sucesso no plano inicial.

Os suspeitos, segundo a mulher, pararam em uma conveniência na rua Plácido de Castro e depois retornaram sentindo Zona Sul. Ao chegarem em um local com muito mato e terra, um dos suspeitos ordenou que a vítima se sentasse junto da filha. Depois de rodarem por mais de 1h30 pelas ruas, eles as soltaram.

A mulher disse que logo em seguida, na rua Magno Arsolino, encontrou com uma mulher que a ajudou e ofereceu a casa para ela ficar com a criança e se acalmar.

Enquanto a polícia não havia sido informada sobre a situação das vítimas, de acordo com o boletim de ocorrência, o esposo da mulher recebeu uma ligação no celular dele, onde um dos suspeitos pediu o valor de R$ 8 mil para liberar a mulher e a criança.

Enquanto o enteado estava na ligação, na Avenida Mamoré, outra viatura da PM abordou um homem que tinha as características semelhantes com a da imagem do protetor de tela do celular deixado no interior da Hilux. Diante da abordagem, de imediato, o suspeito confessou ter participação no crime.