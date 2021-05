Gladson deixa adversários “inteligentes” comendo poeira em engenharia política no Juruá, diz site

Por Mâncio Lima em Foco

Minha vó já dizia: “meu fi, meu fi, você vai vê coisas”.

O governador Gladson Cameli, que para muitos era tido como um político sem estratégia, vem demonstrando maturidade e frieza política, ao orquestrar um plano inimaginável por qualquer cientista político. Gladson, é o tipo de político maleável, sem rancor e sempre aberto ao diálogo.

Com essas qualidades e a caneta azul na mão, arrebanha fácil até as ovelhas mais rebeldes. É o que vem fazendo nos últimos dias, ao trazer para seu grupo a família Sales.

Com essa manobra, Cameli mata três coelhos com uma cajadada só: primeiro enfraquece o seu rival, Senador Sérgio Petecão, que buscava aliança com a família Sales para cooptar parte dos votos da Região do Juruá. Segundo, consegue unir as principais forças de Cruzeiro do Sul em sua reeleição, e terceiro, une todas as forças políticas de Mâncio Lima.

Se realmente, Jéssica Sales for a vice do Gladson, os dois terão em Mâncio Lima o atual prefeito Isaac, que está de malas prontas para o PP, terão os aliados da ex-candidata Silene Siqueira e ganharão de brinde toda a família do MDB, que teve o empresário Chicão da distribuidora como candidato a prefeito nas últimas eleições. MDB já deixou claro que seguirá para o lado que Jéssica Sales escolher.

Mas, de onde surgiu tamanha estratégia do Gladson Cameli?

Os mais sensatos, dizem que por trás de tudo isso tem um “guru”, que se chama Deda Amorim. De fato, Deda é o tipo de político que atravessou décadas e, assim como um camaleão, sempre se ajusta ao ambiente. Deda é do tipo que já se lambuzou do mel, mas que também já provou do fel da política. Mesmo atuando nos bastidores é um estrategista nato. Deda, busca nessa estratégia alcançar uma cadeira na Câmara Federal.

O Gladson pode ter muitos defeitos, mas é uma pessoa de coração manso, que não guarda mágoas ou dissabores da política, se mostrando sempre aberto ao diálogo, e isso o ajuda muito a construir fortes alianças.