A empresa de telefonia móvel Vivo, uma das primeiras que chegou no Acre a mais de duas décadas e que deveria ser exemplo para o estado, vem oferecendo um péssimo serviço a cerca de um mês no interior do Acre.

E ao que parece, sequer é incomodada pelos órgãos fiscalizadores, como Procon e Ministério Público do Estado do Acre e Anatel. Os consumidores no interior do Acre não conseguem falar mais de um minuto ao celular, devido cortes constantes.

Para piorar, é difícil um contato com a assistência pela própria linha, o que vem deixando os usuários irritados. “O incrível é que a conta chega normal no final do mês e não conseguimos uma resposta da empresa. Infelizmente nosso mercado é limitado e não temos outras empresas para concorrer aqui no Acre”, desabafou um dos clientes.

O jornal oaltoacre tentou contato com a empresa através da Ouvidoria pelo número 0800 775 1212 que exige um número de protocolo, obrigando o consumidor a passar por um sistema longo e cansativo, dificultando o acesso ao setor para poder fazer sua reclamação.

Comentários