Durante a noite desta segunda-feira, dia 5, uma ligação fez com que uma operação fosse realizada no intuito de localizar os familiares de um jovem especial de 15 anos, que foi encontrado perdido por uma família, que deu guarida no Bairro da Satel, na cidade de Epitaciolândia.

O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, através da Major Ana Cássia e de uma guarnição, acionou o Conselho Tutelar do Município de Epitaciolândia, que se deslocaram até a residência onde se encontrava o jovem, que tinha dificuldades em se comunicar.

O jovem que foi identificado ser natural da Bolívia, foi transferido para o abrigo em Brasiléia enquanto os policiais procuravam informações de alguém desaparecido. Cerca de 30 minutos depois, em contato com autoridades policiais do lado boliviano, souberam que havia pessoas procurando o jovem.

Foi quando souberam que o mesmo teria se perdido da mãe no final do dia e passou para o lado brasileiro, sendo acolhido pela família que ligou para o jornal oaltoacre passando uma foto, que foi repassada com as infomraçõs à comandante Major Ana Cássia.

Os policiais bolivianos após identificar os familiares do jovem, buscaram um parente para que o recebesse na tranca e retornasse para sua casa são e salvo.

