Segunda noite do Festival da Macaxeira tem show local e apresentação de quadrihas juninas

A segunda noite do Festival da Macaxeira, realizada na noite dessa quinta-feira (27), na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, foi marcada pela presença de um grande público. As bandas locais animaram os rio-branquenses com vários hits. Além dos artistas musicais, outra atração que levantou o público foi a apresentação de duas tradicionais quadrilhas juninas, Sassaricando na Roça e Malucos na Roça.

O objetivo principal do evento é difundir a produção da macaxeira e seus derivados, por isso uma vasta gastronomia feita à base de macaxeira está nas barracas, além de outros alimentos, como churrasquinhos, salgados, rabada. No local há também venda de hortaliças, artesanatos, suplementos agrícolas, como também máquinas e equipamentos agrícolas.

De acordo com a comerciante Ingrid Mesquita, a primeira noite do Festival superou todas as expectativas de vendas. Ela aproveitou e parabenizou a prefeitura pela realização do evento e convidou o público a participar.

“O nosso primeiro dia foi muito bom, superou as nossas expectativas. Nesse segundo dia, viemos preparados para superar mais ainda. Nós convidamos você que está ai em casa para prestigiar esse momento, a nossa prefeitura ela está de parabéns, por esse evento, maravilhoso, a comunidade em si está gostando muito. Somos muito felizes por esse momento, por essa parceria, que a prefeitura e Acisa têm com a comunidade cristã.”

Entre as exposições do primeiro Festival da Macaxeira, o que mais tem chamado a atenção é a Casa de Farinha montada praça, que para o produtor rural Leandro Medeiros é a maior atração do evento.

“O poder público promoveu esse evento do Festival da Macaxeira. Eu acho que aqui hoje a gente está representando a maior atração do evento, que é a Casa de Farinha, estamos produzindo aqui a tapioca com castanha e coco e todos os outros derivados da mandioca.”

Nesta sexta-feira, dia 28, será promovido o concurso Berrante de Ouro, a escolha da maior macaxeira e o sorteio de uma moto.

Segundo a Acisa, durante os três dias de festival mais de 60 mil pessoas já passaram pelo local da festa e a estimativa é que mais de 1 milhão de reais seja movimentado até o ultimo dia do festival, o dia 29, sábado.

O prefeito de Rio Branco disse estar feliz por promover o festival.

“Estou feliz de promovermos esse Festival da Macaxeira, a gente estimular aqueles que trabalham com a macaxeira a fazer cada vez mais e melhor e é claro, o festival não é só pra macaxeira é pra arroz, feijão e milho.”

Fonte: Prefeitura de Rio Branco – AC