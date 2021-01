No final da tarde deste domingo, dia 3, uma segunda chapa foi montada para concorrer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brasiléia que acontece neste dia 8 de janeiro. Mais quatro Vereadores disponibilizaram seus nomes com o nome “100% Renovação”.

Os jovens vereadores; Lessandro Jorge André Lopes (PT), Leonir José Furtado (PP), Jurandir Queiroz de Oliveira (PROS) e Elenilson da Silva Santos (PT), já haviam comentado que colocariam seus nomes na disputa.

No Sábado, a primeira foi cadastrada com o nome “Chapa Aliança Democrática”, que tem como presidente, a vereadora Arlete Amaral (SDD), vice-presidente Marquinhos Tibúrcio (MDB), 1º secretario Marinete Mesquita (PT) e 2º secretario Neiva Badotti (PSB). Essa contaria com o apoio do vereador Leomar Barbosa (PSD) e do reeleito emedebista, Reinaldo Gadelha.

Dos 11 vereadores, restou apenas um, o veterano e atual presidente que foi o mais votado, Rogério Pontes (PROS), que também declarou que estaria na disputa. Resta nos bastidores da política local, saber pra quem a prefeita reeleita Fernanda Hassem, estará apoiando e a semana promete.

Matéria relacionada:

Comentários