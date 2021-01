O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (01), após tomar posse para Cargo do Executivo Municipal, os nomes dos secretários municipais que vão compor sua administração.

As escolhas teve como critério o perfil técnico. Sérgio Lopes ao falar de seu quadro de Secretários do 1º escalão, enfatizou o compromisso de estar mais perto do cidadão e tem como prioridade atender bem a população.

O novo prefeito quer cumprir as propostas de campanha com um quadro quase 100% renovado, compromissados em realizar um bom trabalho e como consequência, obter resultados satisfatórios junto a população de Epitaciolândia.

O jornal oaltoacre.com obteve a lista dos novos secretários municipais que estão atuando na linha de frente da nova gestão.

Veja a lista:

Chefe de Gabinete: Diheyne de Andrade da Cunha

Sec. Mun. de Administração: Regiane Moreira

Sec. Mun. De Obras e Serv. Urbanos Antônio: Pereira de Aquino (Kaki)

Sec. Mun. De Prod. e abastecimento: Joãozinho Ferreira

Secretário de Meio Ambiente e Turismo: Jonas Cavalcante

Sec. Mun. De Saúde e Saneamento: Cassius Hassem

Sec. Mun. De fin. e Tributação: Antonio Rosicley O. da Silva

Sec. Mun. De Cidadania e As. Social: Eliad Maria da Silva

Sec. Mun. De Educação: Eunice Maia Gondim

Sec. Mun. De Esportes Cultura e Lazer: Wellisson Camelin

Comentários