Foi confirmado na tarde desta quinta-feira, 19, o interesse da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) em realizar concurso público para o final de 2021, porém irá depender da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A assessoria de comunicação do órgão informou que atualmente conta com um quadro reduzido e que muitos servidores devem se aposentar no próximo ano.

Embora não se tenha definido ainda o número exato de vagas que serão abertas, especula-se como certo a contratação de nível superior para os cargos de Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista e Técnico da Fazenda Estadual.

Além das vagas para especialistas em economia, devem ser abertas vagas para de nível superior também para Direito e nível médio, já que a defasagem também atinge o quadro de servidores de administrativo e de apoio. A média salarial para novos contratados varia de R$ 3,5 mil (nível médio) até 18 mil (nível superior).

“A gente quer que tenha [concurso público] ano que vem, com validade de dois anos, prorrogável por mais dois. Assim que tiver limite na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para chamar os aprovados porque nosso quadro de funcionários já está muito reduzido e muitos que poderão se aposentar até final do ano que vem. Por enquanto, estamos em fase de estudo para o final do ano que vem”, explicou o secretário adjunto da fazenda Breno Azevedo.

Confira o último edital do concurso público da Sefaz realizado em 2009, clicando aqui.

