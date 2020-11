O jornal Notícias da Hora consultou supermercados de Rio Branco para saber o valor da cesta básica ensacada. Em uma rede de supermercados, o valor da cesta básica ensacada custa R$ 83,47. Ou seja, está R$ 52,43 mais em conta que a fornecida ao governo do Estado.

Da redação do Notícias da Hora

Uma denúncia que partiu de servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Para as Mulheres (SEASDHM), informa que a pasta comprou 365 cestas básicas ao preço unitário de R$ 135,90. Ao final, o valor do contrato firmado com a empresa E C O Moura –ME ficou em R$ 49.603,50.

O contrato foi assinado no último dia 28 de outubro e publicado quase um mês depois no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (24).

A descrição do produto está como cesta básica ensacada e contém 5 kg de arroz tipo 1; 1 kg açúcar cristal; 02 pcts biscoito salgado; 01 pct de café; 01 kg de feijão; 01 kg de farinha; 500g de flocos de milho; 02 pcts de macarrão; 02 pcts de leite em pó; 01 fr óleo de soja 900ml; 02 conservas bovinas; 01 pct de sal iodado.

O jornal Notícias da Hora consultou supermercados de Rio Branco para saber o valor da cesta básica ensacada. O primeiro, que fica no bairro Floresta e pertence à uma rede de supermercados, o valor da cesta básica ensacada custa R$ 83,47. Ou seja, está R$ 52,43 mais em conta que a fornecida ao governo do Estado. Os produtos são bem semelhantes. A mesma quantidade de arroz, óleo e feijão, por exemplo.

Já o segundo consultado, que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana, informou que a cesta básica está R$ 79,99 e vem com 15 itens, três itens a mais que o comprado pelo governo do Estado. É importante destacar que pode haver variações nos preços por conta da marca de certos produtos, entretanto, os dois preços consultados estão bem distantes daqueles adquiridos pelo poder público estadual.

