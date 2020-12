Um brasileiro foi assassinado a tiros na cidade de Ivirgarzama, interior do estado de Cochabamba, distante cerca de 1.475km da cidade de Cobija/Pando, que faz fronteira com o Brasil através do Acre.

Segundo foi divulgado pela imprensa local, a Divisão de Homicídios da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc), foram acionados ao local onde encontraram o corpo com marca de pelo menos 9 tiros em uma poça de sangue.

Não foi divulgado o nome e naturalidade da vítima. O corpo foi localizado próximo a uma avenida da cidade e até o momento, ninguém foi localizado para responder pelo crime.

Mais informações a qualquer momento.

Com agências bolivianas.

Comentários