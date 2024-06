Sebrae no Acre e Fecomércio-AC realizam Escola Gestão de Oficina para empresários de autopeças

Com o objetivo de levar cada vez mais qualificação aos empresários de autopeças, o Sebrae no Acre, com apoio da Fecomércio-AC e do Sincopeças-AC, realizou, nos últimos dias 24 e 25 de junho, a Escola Gestão da Oficina, parte do projeto Autogestão Centros Automotivos. O curso, com duração de 16 horas, foi realizado nas sedes do Sebrae e da Fecomércio, e contou com a participação de representantes do setor.

De acordo com a coordenadora do projeto, Ruama Demir, a ideia é atender até 20 pequenos negócios do ramo automotivo, entre oficinas e autopeças. “É praticamente uma pós-graduação em seis meses, porque estamos trazendo uma equipe técnica especialista na área de gestão de empresas do ramo automotivo para orientar essas empresas. Além disso, serão 92 horas de treinamentos presenciais, 45 horas de consultorias individuais e 10 horas de mentorias em grupo. Essa é uma oportunidade para os nossos pequenos negócios acreanos poderem fazer uma troca de conhecimentos, fazer um networking, serem capacitados em gestão por profissionais que entendem como ninguém desse setor”, definiu Ruama.

Na abertura do evento, o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, reiterou o papel da entidade em sempre levar ao empresariado as melhores qualificações. “Este curso, esta qualificação, é uma oportunidade ímpar para que as empresas aprimorem seu desempenho e alcancem novos patamares de excelência”, afirmou o assessor. Além disso, Egídio reiterou que a Fecomércio-AC e o Sebrae no Acre acreditam firmemente que a atualização contínua é fundamental para o crescimento das empresas. “E a iniciativa de trazer o [curso] Escola Gestão da Oficina ao nosso Estado reflete nosso compromisso em apoiar os empresários, fornecendo-lhes ferramentas eficazes para otimizar suas operações e estratégias de negócios”, completou Egídio.

O responsável pela qualificação é o consultor empresarial Cláudio Araújo que, sendo especialista no segmento automotivo, tem ajudado empreendedores no ramo a expandirem seus negócios. “Um evento como este sempre se volta a fazer com que as empresas possam performar cada vez melhor. Entendemos que o setor automotivo tem investimentos muito grandes nas questões técnicas, mas, às vezes, fica um pouco órfão das ferramentas, das melhores práticas para fazer a alavancagem do negócio”, refletiu, acrescentando que o intuito é justamente o de levar este conhecimento. “Estamos com uma turma bem representada, e a ideia também é trazer técnicas que são específicas do setor”, disse.

Ainda de acordo com o consultor, o programa não é trabalhado de um modo superficial. “Já passamos por dezenas de empresas e as levamos às suas maturidades. Eu chamo de DNA, já que estudamos esta qualificação como uma ciência. Com estes números, comportamentos, conseguimos validar nosso trabalho com o decorrer no tempo”, disse Cláudio.

Quem participou do evento não se arrependeu, como é o caso do empresário e mecânico Pascoal Rodrigues. Segundo o próprio, ficar atualizado e ser mais produtivo é a intenção de todos aqueles que empreendem. “Apenas saber como fazer, como consertar, não é o suficiente. Se eu não tiver uma boa administração, não tenho como evoluir”, resumiu. Quando questionado sobre as expectativas, Pascoal respondeu: “A partir de agora quero decolar, fazer acontecer. Com este apoio do Sebrae no Acre e da Fecomércio-AC, conseguiremos – com certeza – ter uma oficina mais atualizada e ainda melhor”, finalizou.

