Sebrae no Acre apoia realização do Quinari Caipira 2024

Evento acontece de 28 a 30 de junho na Praça da Juventude, em Senador Guiomard

De 28 a 30 de junho, o Sebrae no Acre participa do Quinari Caipira 2024 – Festival de Quadrilhas Juninas. O evento, realizado pela Prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Fundação de Cultura Ádila Vieira (Funcav), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), acontece na Praça da Juventude, antigo Club Águas do Quinari.

Parceiro do evento, o Sebrae atuará no desenvolvimento dos pequenos negócios e na estruturação do festival, disponibilizando tendas e barracas para os expositores, além de promover a feira da Economia Solidária, com foco no artesanato e momento de capacitação.

Para o diretor-presidente da Funcav, Eudiran Carneiro, a parceria é de extrema importância para que o comércio e a cultura local se desenvolvam. “O apoio do Sebrae enaltece a importância da parceria entre as instituições, e é o que faz com que eventos dessa magnitude possam levar cultura, renda e socialização para o público”, afirma Carneiro.

Na última sexta-feira (21), foi ministrada uma oficina de capacitação MEI (Microempreendedor Individual) aos 60 expositores e microempreendedores, com o intuito de prepará-los para o festival.

A coordenadora de negócios do Sebrae no Acre, Julciléia Ferreira, destaca o impacto dos momentos de aprendizado no desenvolvimento de negócios do município. “O Sebrae atua junto aos pequenos negócios, apoiando esses eventos, não só para uma melhoria pontual na comercialização dos produtos, mas para ampliar a visão desses empreendedores e que eles vejam o momento de capacitação como uma oportunidade de desenvolver seus negócios, de buscar fornecedores e parceiros e melhorar as vendas”.

O evento é um projeto desenvolvido junto às escolas municipais e visa promover atividades culturais como apresentações de quadrilhas juninas locais, bingo, comidas típicas, além de gerar renda para as 12 escolas participantes. O valor arrecadado com a venda de cartelas e demais produtos será destinado às escolas, auxiliando nas atividades que ocorrem durante o período letivo.

Sobre o evento

Evento: Quinari Caipira – Festival de Quadrilhas Juninas

Data: 28 a 30 de julho

Horário: 18h

Local: Praça da Juventude, antigo Club Águas do Quinari (Senador Guiomard)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários