Dois são detidos por suspeita de tráfico de crianças no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na tarde dessa segunda-feira, 24, uma mulher e um homem no KM 115 da BR-364, em Rio Branco/AC. Os adultos estavam transportando três crianças, com idades entre 4 e 5 anos, sem vínculo parental aparente e com certidões de nascimento que apresentavam indícios de alterações.

Durante a abordagem, os detidos não conseguiram comprovar parentesco ou tutela legal sobre as crianças. As certidões de nascimento apresentadas levantaram suspeitas de falsificação, o que chamou a atenção dos policiais. A mulher alegou que a mãe das crianças havia pedido que ela as levasse do Rio de Janeiro/RJ a Rio Branco. Os agentes, então, tentaram contato com os pais das crianças, mas não obtiveram sucesso, pois nenhum deles se apresentou para esclarecer a situação.

Diante da possibilidade de se tratar do crime de tráfico de crianças, a mulher foi apresentada à Polícia Federal, a priori por transporte irregular de crianças e adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e uso de documentação falsa, sendo por isso detida. As três crianças foram encaminhadas pela Polícia Federal ao Conselho Tutelar, onde receberão cuidados e proteção enquanto as investigações prosseguem.

Este caso ressalta a importância da vigilância constante por parte das autoridades, especialmente em casos envolvendo menores de idade sem documentação adequada ou vínculos familiares claros. A cooperação entre a PRF e a Polícia Federal foi crucial para interromper potenciais danos às crianças e garantir a aplicação da lei.

